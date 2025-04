La griglia di partenza del GP del Giappone

Max Verstappen torna in pole position dopo 273 giorni e lo fa nella sua Suzuka per la quarta volta in carriera. Dietro di lui le due McLaren di Norris e Piastri, poi la Ferrari di Leclerc. Terza fila per le Mercedes di Russell e Antonelli, Hamilton è 8° con la seconda Rossa. Sainz sanzionato con 3 posizioni di penalità per impeding: scatterà 15°. Ecco la griglia di partenza. Il GP del Giappone è in diretta domenica alle 7 su Sky e in streaming su NOW

F1, GP GIAPPONE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE