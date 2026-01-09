Si chiamerà SF-26 la Ferrari che prenderà parte al prossimo Mondiale di Formula 1. Lo ha svelato la Scuderia con un annuncio sui social: "Una nuova era comincia con la SF-26". La livrea verrà presentata il prossimo 23 gennaio, prima dei test di fine mese a Barcellona che inaugurano una vera e propria rivoluzione dal punto di vista tecnico. Il Mondiale live da marzo su Sky e in streaming su NOW

La Ferrari ha svelato il nome della monoposto in vista del Mondiale 2026 di Formula 1. Si chiamerà SF-26 la vettura che vedrà al volante Charles Leclerc e Lewis Hamilton, in una stagione che si preannuncia rivoluzionaria dal punto di vista tecnico e del regolemento. "Una nuova era inizia con la SF-26", ha scritto la Scuderia di Maranello sui social. La livrea sarà presentata il prossimo 23 gennaio, mentre a fine mese ci saranno i primi test a porte chiuse a Barcellona. Il debutto ufficiale è previsto a Melbourne in occasione del GP di Australia nel weekend del 6-8 marzo, tutto da vivere su Sky e in streaming su NOW.