Mai nessuno come Verstappen: per lui sono 4 le vittorie consecutive a Suzuka. Ma oggi non è lui ad aver ottenuto il voto più alto. Arriva infatti la lode per Antonelli, oggi da record: giro più veloce e il più giovane pilota di sempre al comando di un GP. Le McLaren chiudono il podio, ma i voti non entusiasmano. Stesso discorso per le Ferrari. Ma occhio invece a Bearman. Ecco le pagelle di Leo Turrini. Il Mondiale torna la prossima settimana in Bahrain, live su Sky e in streaming su NOW

