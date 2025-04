Meeting FIA su motori: confermate regole 2026

Nessuna decisione drastica al termine del meeting che a Sakhir ha riunito la FIA e i principali costruttori in vista del 2026. Confermate le regole, ma il tema Power Unit resta il centrale: si è parlato della possibilità di adottare in futuro motori aspirati con carburante sostenibile, che resta l'imperativo della Federazione, così come la riduzione dei costi e la sostenibilità. Il fine settimana del Bahrain è in diretta su Sky e in streaming su NOW

