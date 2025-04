Superando la dura concorrenza di Callum Voisin del team Rodin, Rafael Camara, già poleman a Melbourne, si è preso la prima posizione anche a Sakhir in una situazione non facile, a causa dell’elevato degrado delle gomme che ha costretto i piloti ad attendere che la pista si gommasse verso la fine della sessione e che le temperature scendessero sensibilmente con il sopraggiungere del tramonto. Il tutto in mezz’ora di grande concentrazione e occhi fissi a tratti sul cielo e a tratti sul termometro ambientale del circuito. Alla fine l’alfiere del team Trident ha ancora una volta strappato la prima piazzola agli avversari e partirà davanti a tutti nella Feature Race della domenica mattina. Non nella Sprint Race, invece, dove come di consueto la griglia è invertita per le prime dodici vetture delle qualifiche. Pertanto al palo si schierano Joshua Dufek e Martinius Stenshorne, a comporre una prima fila tutta Hitech e concedere una ghiotta occasione al pilota norvegese che, complice la pessima prestazione in qualifica dei principali rivali di Camara, ha così l’opportunità di conquistare punti pesanti per diventare un protagonista nella corsa al titolo. Il brasiliano leader del campionato va a posizionarsi, dunque, in sesta fila. Dalla pit lane parte Del Pino, sanzionato per un errore in partenza del giro di formazione. Allo spegnimento dei semafori c’è grande bagarre per tentare di arrivare in prima curva in scia ai primi e sfruttare il primo allungo a disposizione.