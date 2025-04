George a rischio penalità. Il motivo è legato al fatto che la centralina montata sulla macchina, e che invia i segnali Drs, ha smesso di funzionare durante il GP. Mercedes gli ha chiesto di andare solo in modalità manuale e da quel momento il pilota poteva aprire il dispositivo in qualsiasi momento e senza essere nel secondo di distacco previsto. A detta del pilota c'è stato un errore: invece di premere il bottone radio ha azionato il Drs. In caso di sanzione, Leclerc potrebbe prendere il suo posto sul podio