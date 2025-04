Lewis Hamilton analizza il 5° posto in Bahrain: "Dai test a oggi non mi aspettavo che andasse così male l'adattamento a questa Ferrari, pensavo fosse più costante e meno complicato. Va bene così, non mollerò e continuerò a spingere. Oggi ho dimostrato di avere ancora qualcosa dentro di me, devo attingere di più da questo potenziale". Il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAHRAIN: HIGHLIGHTS