"Kimi Antonelli in Ferrari? Un pilota italiano con una macchina italiana. Sarebbe veramente bello, ma credo che Toto Wolff non sia così d'accordo in questo momento" queste le parole del Ceo della F1 Stefano Domenicali sul possibile arrivo, in futuro, del pilota italiano a Maranello. Tra gli altri temi toccati dall'ex team principal della Ferrari anche il rinnovo del GP di Imola

Con Kimi Antonelli, l’Italia è tornata ad avere un pilota sulla griglia di partenza della F1 dopo Antonio Giovinazzi. L'inizio di stagione del rookie è stato ottimo, nonostante la pressione di dover sostituire un sette volte campione del mondo come Lewis Hamilton. In un'intervista rilasciata ai microfoni del programma “La Politica nel pallone” su Radio Rai Gr Parlamento, Stefano Domenicali ha parlato del diciottenne: “Kimi in Ferrari? Un pilota italiano con una macchina italiana… C'è bisogno di un pilota che, soprattutto nel mondo di oggi, rappresenti una figura di riferimento per il mondo giovanile. Quindi sarebbe veramente bello, ma credo che Toto Wolff non sia così d'accordo in questo momento". Poi su Antonelli aggiunge: "Dobbiamo farlo crescere, è un ragazzo straordinario. Vederlo entrare nel paddock con la famiglia e la sorellina mano nella mano ci dà una dimensione romantica dello sport, poi quando tira giù la visiera va forte. Prima di equipararlo a qualche campione credo sia giusto aspettare, ma la certezza è che diventerà un protagonista del nostro mondo".