"Mi piace tanto la pista, ma serve coraggio. Averne paga anche in qualifica perché serve rischiare. Dobbiamo mettere tutto insieme. Sono motivato e non vedo l’ora, ho parlato nella scorsa settimana della direzione in cui sto spingendo e sembra quella buona. Ma questo non vuol dire sia per l’eternità. Vincere è possibile, anche se ora più difficile rispetto alla fine dello scorso anno. Bisogna renderlo possibile e tutti stanno lavorando in pista e in fabbrica a Maranello. Spero che i risultati arrivino a breve per puntare a dove vogliamo arrivare. Se c’è una cosa su cui potete contare è che darò tutto e la motivazione c'è sempre"