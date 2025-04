F1 in Arabia: domenica GP LIVE alle 19 su Sky

Il Mondiale di Formula 1 si sposta a Jeddah, in Arabia Saudita. Ci sarà da fare ancora una volta attenzione agli orari: qualifiche e gara alle 19 italiane. Tutto live come sempre su Sky e in streaming su NOW CLASSIFICHE MONDIALE F1

Da giovedì 17 a domenica 20 aprile, appuntamento in diretta esclusiva con il quinto appuntamento del 2025 di F1, il Gran Premio dell’Arabia Saudita, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 16.30 con le parole dei piloti per poi scendere in pista il venerdì pomeriggio per la prima sessione di prove libere alle 15.30, mentre bisognerà attendere le 19 per la seconda sessione. Sabato alle 15.30 del mattino la terza sessione di libere, anticipo delle qualifiche che scatteranno alle 19. Domenica la gara, con il semaforo verde atteso alle 19 tra le luci del Jeddah Corniche Circuit.

La squadra di Sky per raccontarvi il Mondiale di F1 Telecronaca affidata come di consueto a Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti. Nel weekend di Jeddah in pista anche F2 e F1 Academy.

Torna il Mondiale Endurance Nel weekend spazio anche al WEC, il Campionato del mondo endurance FIA, con l’attesa 6 Ore di Imola, secondo appuntamento del mondiale 2025. Dopo la storica tripletta Ferrari in Qatar, appuntamento domenica a partire dalle 13 su Sky Sport Max e in streaming su NOW per la diretta integrale dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Per tutto il fine settimana giapponese continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su Skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.