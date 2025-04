F2, Crawford in pole a Jeddah. Fornaroli è 3°

Il pilota del team Dams centra la pole, Fornaroli terzo e Minì ottavo. Sabato inversione dei primi dieci, con Stanek (Invicta) e Verschoor (MP) in prima fila e Minì (Prema) al via dalla seconda. Fornaroli si accomoderà in quarta, ma sarà a sua volta in seconda fila domenica alle spalle del pole-sitter statunitense Crawford. Tutto il GP dell'Arabia Saudita è live su Sky e in streaming su NOW

Nel pomeriggio arabo, le Formula 2 sono scese nuovamente in pista per le qualifiche e per aggiudicarsi i primi due punti del week end, con condizioni meteo decisamente più vantaggiose e pista meglio gommata. Molti di più i tratti in ombra e ben venti gradi in meno sull’asfalto fanno una grande differenza per piloti e coperture, ma anche per il rendimento dei propulsori. Il primo limite da superare lo stabilisce ancora Martins con il tempo di 1.44.559. In testa iniziano ad alternarsi in tanti, Durksen sfiora il muro. E’ Lindblad che quasi a metà turno ha il miglior tempo (1.44.250), Fornaroli è sesto. Negli ultimi nove minuti e mezzo tutti dentro per cercare di migliorare la propria posizione. Il più veloce al primo tentativo è Minì (1.43.737), superato da Browning (1.43.737).