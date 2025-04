Oscar Piastri mi ricorda il giovane Kimi Raikkonen

L'attuale leader del Mondiale nel 2022 ha cambiato il suo destino scegliendo di andare alla McLaren e da quel momento la sua crescita è stata esponenziale. Quest'anno sta mettendo in pista talento e personalità, non curandosi di tutto ciò che gli accade intorno. Qualità che lo mettono in prima fila nella lotta al titolo Mondiale e che ricordano un famoso 'uomo di ghiaccio'...