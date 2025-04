Il Mondiale riparte dalla Florida e da Miami per il sesto appuntamento della stagione. Nel weekend torna la Sprint Race, mentre domani alle 19.30 parola ai piloti con la consueta conferenza del giovedì che potrete seguire in diretta su canale 207 e in live streaming su Skysport.it. Tutto il GP live su Sky e in streaming su NOW

Sesto appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Dopo l'Arabia Saudita arriva la prima tappa americana della stagione: si corre a Miami, in Florida. Tutto il weekend sarà come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW. Per la seconda volta in questo campionato torna la Sprint Race (gara breve sui 100 Km) e venerdì ci saranno già le qualifiche per questa prova anticipate dall'unica sessione di prove libere in programma. Sprint e GP si correranno entrambe alle 22 rispettivamente di sabato 3 e domenica 4 maggio. Domani si parte con la conferenza dei piloti in live streaming su Skysport.it.