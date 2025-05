Max Verstappen salterà la giornata dedicata ai media in Florida: è rimasto un giorno di più a casa per stare vicino alla compagna Kelly Piquet che è incinta. Il pilota sarà regolarmente in pista da domani. La nota della Red Bull: "Tutto procede bene". Il GP di Miami è live su Sky e in streaming su NOW

"Max Verstappen non parteciperà al media day nella giornata di giovedì 1 maggio a Miami perché lui e la sua compagna Kelly Piquet aspettano un bambino. Tutto va bene e venerdì sarà in pista per il weekend di gara. Non forniremo ulteriori commenti in questo momento per rispetto della privacy di Max e della sua famiglia". Con questa nota la Red Bull spiega l'assenza del campione olandese nella prima giornata in Florida.