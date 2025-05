La gara in Florida resterà a lungo nel Mondiale di Formula 1: nel venerdì di Miami, annunciata l'estensione decennale dell'attuale accordo che vedrà svolgersi la gara (almeno) fino al 2041. Diventa così l'evento con il contratto più lungo nel calendario della F1. Domenicali: "Evento strategico di grande importanza". Tutto il Mondiale di F1 è live su Sky e in streaming su NOW

La Formula 1 ha annunciato che il Gran Premio di Miami rimarrà in calendario fino al 2041, in seguito all'estensione di 10 anni dell'accordo esistente con il promotore South Florida Motorsports: un nuovo accordo che renderà Miami l'evento con il contratto più lungo nel calendario della F1. "Da quando è entrato a far parte della Formula 1 nel 2022, il Gran Premio di Miami si è affermato come uno degli eventi sportivi più ambiti al mondo, attraendo fan da tutti gli Stati Uniti e da tutto il mondo con una combinazione perfetta di gare emozionanti in pista e incredibile intrattenimento fuori", si legge sul sito ufficiale della Formula 1.