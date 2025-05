Il Mondiale è in Florida, a Miami, per il sesto appuntamento della stagione. Nel weekend torna la Sprint Race, mentre stasera prove libere alle 18.30 e qualifiche della Sprint alle 22.30. Tutto il GP live su Sky e in streaming su NOW

Fino a domenica 4 maggio, appuntamento in diretta esclusiva con la sesta prova del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio di Miami, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW. Il secondo appuntamento dell'anno con il format della Sprint scatta stasera con la prima sessione di prove libere alle 18.30, mentre alle 22.30 sarà già tempo di qualifiche per definire l'ordine di partenza della Sprint di sabato alle 18. Le qualifiche della gara sono in programma sempre sabato alle 22, mentre domenica alla stessa ora il semaforo verde della gara.