Formula 1 in lutto: è morto Jochen Mass

Formula 1 in lutto: si è spento all'età di 78 anni Jochen Mass. L'ex pilota tedesco, nel circus tra il 1973 e il 1982 e vincitore della 24 Ore di Le Mans del 1989, divenne tristemente famoso per il suo coinvolgimento nell'incidente mortale di Gilles Villeneuve

La Formula 1 e tutto il mondo del motorsport piangono la morte di Jochen Mass, ex pilota di Formula 1 e vincitore della 24 Ore di Le Mans del 1989. Nel circus tra il 1973 e il 1982, divenne tristemente famoso per il suo coinvolgimento nell'incidente che portò alla morte di Gilles Villeneuve. Con la McLaren ottenne la sua unica vittoria in carriera nel 1975 al Gran Premio di Spagna. Stefano Domenicali, Presidente e Amministratore Delegato della Formula 1, ha dichiarato: "Sono profondamente addolorato nell'apprendere la notizia della scomparsa del mio amico Jochen Mass - si legge in una nota diffusa da F1 -. Ha avuto una vita incredibile nel cuore del nostro sport ed era una persona meravigliosa che ha abbracciato la vita e ha amato la Formula 1. Sarà ricordato con affetto da tutti coloro che lo conoscevano e lo ammiravano. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la sua famiglia e i suoi amici in questo momento così triste".