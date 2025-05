Chiude al settimo e all'ottavo posto le Ferrari nel GP di Miami, ma tra Leclerc e Hamilton scintille nei confronti della squadra a colpi di team radio . Tutto accade al giro 38, quando il britannico chiede lo scambio di posizioni così: "Devo restare qui tutta la gara? Non è un buon gioco di squadra". Passa ma Leclerc non ci sta. Ecco cosa è successo poi: tutta la ricostruzione. Il Mondiale torna dal 16 al 18 maggio a Imola: tutto live su su Sky e in streaming su NOW HIGHLIGHTS

La McLaren stravince il GP di Miami con Piastri, portando sul secondo gradino del podio anche l'altra Papaya di Norris, ma la bagarre via radio in Ferrari probabilmente è la fase della gara che più di ogni altra cosa ha catalizzato l'attenzione in Florida. Le Rosse hanno chiuso al settimo posto con Leclerc e all'ottavo con Hamilton, con tante scintille a colpi di team radio dei due nei confronti delle decisoni prese dalla squadra. Tutto nasce al giro 38, quando il britannico chiede lo scambio di posizioni per mettersi sulle tracce del sesto posto occupato da Kimi Antonelli (Mercedes). Ritiene di avere il passo giusto e in modo perentorio dice: "Devo restare qui tutta la gara? Non è un buon gioco di squadra".

Leclerc non ci sta, ma alla fine fa passare Hamilton: "Ma ora vada veloce..." Al giro 39, con il benestare del team principal Vasseur, c'è l'ok allo swap: Hamilton viene fatto passare da Leclerc e diventa settimo nella classifica del gran premio. Il ritmo del britannico però non è quello giusto per andare realmente all'attacco di Antonelli. Di qui Leclerc si apre via radio e comincia a pressare il muretto: "Ora però deve andare veloce...".

Hamilton: "In Cina quando me lo avete chiesto..." Il momento è caldissimo. Lo è a tal punto che le telecamere nel finale non mollano un attimo le due Ferrari e lasciano del tutto perdere le McLaren che navigano con serenità verso il successo. E nel frattempo viene trasmesso anche un altro passaggio del team radio furioso di Hamilton: "In Cina, quando mi avete chiesto di cedere la posizione, l'ho fatto. Andiamo, ragazzi!"

Leclerc sempre stizzito via radio Leclerc chiede al muretto quanto è lontano Antonelli (chi lo avrebbe mai detto?), ma nel tono e nelle parole conferma che quanto sta avvenuto con Hamilton fino a quel momento non gli è andato giù. E al giro 46 è a un soffio dagli scarichi del compagno di squadra fino a quando al 53esimo passaggio riprendere la posizione su Hamilton con un altro ordine di scuderia. Ma non è finita.