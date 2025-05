Richard Verschoor vince la Sprint Race di Barcellona. Sul podio con l'olandese anche Alex Dunne e Rafael Villagomez. Ottava posizione per Fornaroli, ritiro per Minì. Domenica la Feature Race. Tutto live su Sky e in streaming su NOW

Felice di avere conquistato la sua prima pole position, che gli assicurerà il diritto di partire davanti a tutti nella Feature race di domani, Arvid Lindblad (Campos) si schiera sulla nona piazzola della griglia della gara Sprint di Formula 2, dopo aver rispettato l’inversione dei primi dieci migliori tempi in qualifica e anche tutti gli scombussolamenti derivati dalle penalità fioccate dalla Direzione Corsa ai danni di Alex Dunne (Rodin), che pur avendo ottenuto il quinto tempo, deve scontare ben 13 posizioni sullo schieramento di partenza: dieci per l’incidente nella seconda gara di Monte Carlo, più tre per la tamponata inferta iei mattina nelle prove libere ancora a Victor Martins (ART).

Un errore che all’irlandese costerà un arretramento di tre posizioni anche nella Feature Race di domani, retrocedendolo in quarta fila. In Sprint Race, davanti a tutti si posizionano il piacentino Fornaroli (Invicta) e il pilota del team AIX Durksen. Subito dietro il leader di classifica Browning (Hitech), in terza fila Verschoor (MP). In quarta Montoya (Prema), autore di una qualkifica straordinaria. Purtroppo solo in nona fila Gabriele Minì (Prema), per il quale si prospettano due gare tutte in salita. Allo spegnersi dei semafori il gruppo si presenta compatto alla strozzatura della prima ‘esse’ tra curva uno e due. Il primo leader della corsa è Browning, che indovina il corridoio centrale insieme a Crawford. I due vanno avanti a condurre, terzo Fornaroli, Minì sedicesimo. Si ferma Bennet, probabilmente per un contatto con Esterson. Al quarto giro Crawford passa in testa. In tredicesima posizione Minì, davanti a Dunne. Nella parte centrale la corsa rimane cristallizzata, sia nei tempi sul giro sia nei distacchi. Tutti i piloti badano soprattutto alla gestione delle gomme e a conservarsi delle risorse da giocare nella parte finale della gara, quando il degrado termico e il decadimento delle coperture si faranno sentire.