Imola è fuori dalla Formula 1 , con il Gran Premio di Madrid pronto a debuttare nel "circus" a partire dal 2026. È questo uno dei grandi cambiamenti del calendario 2026 approvato dalla Federazione Internazionale e da Liberty Media, che di fatto ha posto la parola fine alla permanenza nelle 24 gare dell'evento rientrato in pianta stabile a partire dalla stagione 2020. Eppure, non è ancora detta l'ultima: è questo ciò che emerge dalle parole di Stefano Domenicali concesse al "Resto del Carlino" , con il manager italiano, e CEO della Formula 1, che ha riacceso le speranze degli appassionati per una storia che potrebbe essere tutt'altro che terminata. "Non è un addio e nemmeno una sconfitta irreparabile – afferma Domencali nell'intervista concessa all'indomani dell'annuncio–. Ho detto all'inizio che è necessario rispettare i dati della realtà. Chi propone eventi planetari ha esigenze che non possono essere disconosciute. Detto questo, Imola resta nel giro".

Domenicali: "Imola prima riserva nel 2026, e con la rotazione dei GP dal 2027..."

Nel dettaglio, Imola sarebbe pronta a rientrare in calendario qualora ce ne fosse la necessità già nella prossima stagione, mentre a partire dal 2027 lo scenario potrebbe essere sì diverso, ma tutt'altro che negativo: "Anzi tutto è la prima riserva per il 2026. Se per qualunque motivo una sede saltasse, noi torneremo al Santerno con le nostre macchine e con i nostri piloti. Dal 2027 -continua- si potrebbe ipotizzare una rotazione tra le piste europee classiche. È una idea che stiamo valutando con i diretti interessati". A far sognare gli appassionati però è l'ultima risposta data da Domenicali, che non lascia spazio a fraintendimenti, lasciando la porta spalancata a un rientro del GP in calendario. "Domanda finale all'imolese Domenicali: ma tornerete davvero, con il Gran Premio?" chiede Leo Turrini, autore dell'intervista. "Sì, torneremo".