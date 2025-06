A Montréal Kimi Antonelli ha conquistato il primo podio di Formula 1 in carriera. Un successo festeggiato con i piedi ben saldi a terra, come da sempre gli insegna il papà Marco che, a Sky Sport, descrive le due anime del figlio: da una parte il pilota maturo, d'attacco ma che ha imparato anche a essere ragioniere in questo suo primo assaggio di F1; dall'altra un diciottenne come gli altri che si prepara ad affrontare l'esame di maturità