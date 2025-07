Alla vigilia della 6 Ore di San Paolo Ferrari ha annunciato il rinnovo di contratto di Antonio Giovinazzi, che continuerà ad essere pilota ufficiale nel Wec oltre che pilota di riserva in F1. E l'italiano, entusiasta, ha commentato: "Grazie Ferrari, crescere con questi colori è speciale. Non vedo l'ora di vivere i prossimi capitoli di questa storia". La 6 Ore di San Paolo, in programma il prossimo 13 luglio, LIVE su Sky Sport Arena e in Streaming su NOW a partire dalle 16.30

Adesso è ufficiale: Antonio Giovinazzi continuerà a difendere i colori della Ferrari grazie a un nuovo contratto pluriennale. Nel dettaglio, il pilota pugliese continuerà ad essere uno dei piloti schierati dalla Scuderia nelle gare endurance, e in particolare nel Wec , dove attualmente è leader in classifica piloti insieme ai compagni Alessandro Pier Guidi e James Calado, oltre che pilota di riserva in F1 . Giovinazzi, entrato a far parte della famiglia Ferrari nel 2017 nel ruolo di terzo pilota di F1, vanta una vittoria alla 24 Ore di Le Mans , conquistata nell'anno del rientro della Scuderia nella classe Hypercar (2023), oltre che tre stagioni da pilota titolare in Formula 1 difendendo i colori dell' Alfa Romeo Sauber, dal 2019 al 2021.

Giovinazzi: "Grazie Ferrari, crescere con questi colori è speciale"

Ferrari e Antonio Giovinazzi, un binomio destinato a continuare nel tempo. E dopo l'annuncio questo il commento del pilota italiano diffuso dalla squadra, impegnato nel fine settimana in Brasile in occasione della 6 Ore di San Paolo, che potrete seguire in diretta su Sky Sport Arena a partire dalle 16.30 del prossimo 13 luglio: "Otto anni fa è cominciata la mia avventura con Ferrari, che per me è molto più di un team: è una famiglia. Rinnovare oggi significa continuare una sfida che mi appassiona ogni giorno, in un ambiente dove contano le persone, il lavoro di squadra e l'ambizione". Poi, sulla possibilità di dividersi tra Wec e F1 ha aggiunto: "Essere pilota ufficiale nel Wec e terzo pilota in F1 è un impegno che affronto con grande orgoglio e motivazione. Grazie alla Ferrari per la fiducia rinnovata: crescere con questi colori addosso è qualcosa di speciale. Non vedo l'ora di vivere i prossimi capitoli di questa storia con l'impegno, la passione e la fame di risultati che mi accompagnano da sempre".