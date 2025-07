Anche i maghi come Kimi piangono. E non c'è niente di male

Eccoli lì. Sono spuntati subito, al primo momento di difficoltà. I famosi 'odiatori da tastiera' non hanno risparmiato neanche Kimi Antonelli, un 18enne al primo anno in Formula 1 e già velocissimo. Ma mai come questa volta hanno sbagliato 'obiettivo'. Kimi è un talento vero, lo ha già dimostrato e continuerà a farlo. E la fragilità mostrata a Spa diventerà presto un suo punto di forza