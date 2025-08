Durante i test Pirelli sulle gomme 2026 all’Hungaroring, prima della definitiva pausa estiva, Franco Colapinto picchia il muro in curva 11 procurando gravi danni alla vettura. Momento nero per il pilota argentino che finisce a muro anche nei test. La formula 1 ritorna live su Sky e streaming su NOW nel weekend in Olanda 29-31 agosto.

Test Pirelli 2026 all’Hungaroring, la pista dell'ultimo GP e dove i team sono rimasti per effettuare i collaudi sulle nuove mescole 2026. Per Alpine non è un momento facile e non lo è soprattutto per Franco Colapinto. Diversi i suoi incidenti in questa stagione che hanno complicato il percorso del team, ora ultimo nella classifica Costruttori del Mondiale. L'ultimo crash proprio durante la seconda giornata, nella mattinata di mercoledì 6 agosto, con danni importanti alla monoposto finita a muro in curva 11. Il pilota sta bene ma, come da prassi, è stato portato al Centro Medico. Nulla di grave per l'argentino, ribadisce la stessa scuderia in una storia pubblicata due ore fa sul profilo Instagram. "Durante la seconda giornata di Test Pirelli all'Hungaroring, questa mattina Franco Colapinto ha avuto un incidente in curva 11. È stato portato al Centro Medico e sta bene", si legge sui social.