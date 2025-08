Undici successi in quattordici gare, sei vittorie di Oscar e cinque di Lando. La McLaren 2025 non ha rivali concreti e lo dimostra a ogni curva, a ogni GP. Il team reduce da una doppietta all’Hungaroring, dove poi le scuderie hanno testato le gomme Pirelli 2026, si godrà la meritata pausa estiva. Intanto il CEO di McLaren alla BBC: "Voglio una lotta leale tra i miei piloti, entrambi sono d'accordo sulla mia decisione". La F1 ripartirà da Zandvoort dal 29 al 31 agosto: diretta Sky e streaming su NOW