La Red Bull punta su Mattia Colnaghi, che entra a far parte del Junior Team di Milton Keynes. Italo-argentino, diciassettenne, nella passata stagione ha corso e vinto da rookie il campionato spagnolo di F4, mentre nel 2025 è attualmente leader della Eurocup-3, serie intermedia tra la F4 e la F3. Dopo una prima parte di carriera in kart, nel 2023 partecipa e vince il Richard Mille Talent Academy, successo che gli permette di dispurare gratuitamente il campionato spagnolo di F4. Oltre all'annuncio, Red Bull ha già definito i programmi del giovane in chiave 2026, il quarto italiano scelto per il proprio Junior Team dopo Vitantonio Liuzzi, Mirko Bortolotti ed Edoardo Piscopo: sarà parte della griglia della Fia F3 con il team Mp, squadra di cui è stato pilota sin dai primi passi in monoposto del 2023.