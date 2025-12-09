Lando Norris correrà il prossimo anno con il numero 1. La conferma è arrivata dallo stesso pilota, che domenica ad Abu Dhabi si è laureato campione del mondo: "E' una tradizione che non voglio interrompere, lo faccio anche per tutto il team", ha detto il britannico. Lando lascerà dunque l'amato numero 4

C'è un nuovo numero 1 in griglia. Lando Norris ha infatti annunciato che correrà il Mondiale di Formula 1 2026 con il numero 1 sulla propria McLaren. Lando abbandonerà così l'amato numero 4 (omaggio a Valentino Rossi, il suo idolo), che mantiene fin dall'esordio nel circus nel 2019. "È una tradizione, c'è un motivo - ha detto Norris a Sky Sports News -. Per provare ad accaparrartelo devi impegnarti al massimo per riuscirci. Tutti noi, come squadra, che abbiamo un ruolo in McLaren, o nella mia macchina, potremo indossarlo con orgoglio. Anche tutti i miei meccanici, i miei ingegneri, tutti coloro che fanno parte della McLaren, avranno questo riconoscimento. Quindi, non è per me, è anche per loro. È il loro orgoglio, sapere che mettono tanto impegno e impegno in ogni cosa, e che possono anche dire "siamo i numeri uno". Non è così bello quando dici "siamo i numeri quattro", quindi saranno ancora più felici di me!".