Max Verstappen si è raccontato in una lunga intervista tra corse e vita privata, parlando anche dei piloti che, secondo lui, sono i migliori di questa F1: "Alonso e Leclerc. Mi piacerebbe lottare per un titolo contro Fernando, è un grande campione. Guidare una F1 è la cosa migliore che ti possa capire in carriera. Essere padre, invece, cambia le tue priorità". E sul Barcellona, sua squadra del cuore, aggiunge: "Mi piace come gioca, anche se a volte rischia. Yamal vincerà il Pallone d'Oro" F1, CALENDARIO 2025

"E' difficile sapere come sarà la F1 nel 2026, però lottare per un Mondiale con Fernando Alonso sarebbe fantastico. E' un grande campione, un lottatore che non si arrende mai e lo ammiro, a 44 anni continua a essere sempre motivato". Così Max Verstappen in una lunga intervista concessa a "El Mundo Deportivo" dove ha spaziato dalla F1 al calcio, passando per l'essere papà, i suoi titoli mondiali e, infine, parlando anche dei suoi piloti preferiti attualmente in griglia. "Fernando avrebbe potuto vincere molto più di quanto ha fatto, questo è sicuro. Avrebbe potuto farlo se fosse stato nella squadra giusta al momento giusto", ha continuato l'olandese, prima di passare alle sensazioni provate nel guidare una vettura di F1: "Ogni volta che ci sali su l'esperienza è diversa. A volte sei più felice che altre. Dipende anche un po' da quanto è buona la macchina. Ma sì, sono cresciuto gareggiando, guidando e questo è il meglio che ti possa capitare nella carriera".

©IPA/Fotogramma

"Leclerc e Alonso i migliori di questa F1, i miei titoli tutti speciali" Sempre parlando delle vetture di F1, l'olandese ha spiegato quali sono le caratterstiche che gli piace ritrovare in macchina per avere il miglior feeling possibile: "A me piacciono le macchine che girano molto bene. Un'auto con sottosterzo è lenta. Per avere un'auto veloce, deve sempre essere reattiva all'anteriore. Le vetture 2026? Saranno più lente, questo è sicuro. Avranno più potenza, ma meno carico aerodinamico. Penso che guidarle sarà molto diverso". E sui titoli conquistati con la sua Red Bull aggiunge: "Il 2024 è una stagione di cui sono molto orgoglioso. Ma, per me, ogni campionato ha un significato speciale". Tra le riflessioni fatte da Verstappen, poi, c'è anche spazio per quelli che, secondo lui, sono i piloti migliori di questa F1: "Leclerc è molto forte in qualifica e nei sorpassi, Alonso nella gestione della gara e nella difesa. E, senza dubbio, Fernando è quello con la mentalità competitiva più forte".