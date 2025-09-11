Verstappen: "Nel 2026 mi piacerebbe lottare contro Alonso. E' un vero lottatore"Red Bull
Max Verstappen si è raccontato in una lunga intervista tra corse e vita privata, parlando anche dei piloti che, secondo lui, sono i migliori di questa F1: "Alonso e Leclerc. Mi piacerebbe lottare per un titolo contro Fernando, è un grande campione. Guidare una F1 è la cosa migliore che ti possa capire in carriera. Essere padre, invece, cambia le tue priorità". E sul Barcellona, sua squadra del cuore, aggiunge: "Mi piace come gioca, anche se a volte rischia. Yamal vincerà il Pallone d'Oro"
"E' difficile sapere come sarà la F1 nel 2026, però lottare per un Mondiale con Fernando Alonso sarebbe fantastico. E' un grande campione, un lottatore che non si arrende mai e lo ammiro, a 44 anni continua a essere sempre motivato". Così Max Verstappen in una lunga intervista concessa a "El Mundo Deportivo" dove ha spaziato dalla F1 al calcio, passando per l'essere papà, i suoi titoli mondiali e, infine, parlando anche dei suoi piloti preferiti attualmente in griglia. "Fernando avrebbe potuto vincere molto più di quanto ha fatto, questo è sicuro. Avrebbe potuto farlo se fosse stato nella squadra giusta al momento giusto", ha continuato l'olandese, prima di passare alle sensazioni provate nel guidare una vettura di F1: "Ogni volta che ci sali su l'esperienza è diversa. A volte sei più felice che altre. Dipende anche un po' da quanto è buona la macchina. Ma sì, sono cresciuto gareggiando, guidando e questo è il meglio che ti possa capitare nella carriera".
"Leclerc e Alonso i migliori di questa F1, i miei titoli tutti speciali"
Sempre parlando delle vetture di F1, l'olandese ha spiegato quali sono le caratterstiche che gli piace ritrovare in macchina per avere il miglior feeling possibile: "A me piacciono le macchine che girano molto bene. Un'auto con sottosterzo è lenta. Per avere un'auto veloce, deve sempre essere reattiva all'anteriore. Le vetture 2026? Saranno più lente, questo è sicuro. Avranno più potenza, ma meno carico aerodinamico. Penso che guidarle sarà molto diverso". E sui titoli conquistati con la sua Red Bull aggiunge: "Il 2024 è una stagione di cui sono molto orgoglioso. Ma, per me, ogni campionato ha un significato speciale". Tra le riflessioni fatte da Verstappen, poi, c'è anche spazio per quelli che, secondo lui, sono i piloti migliori di questa F1: "Leclerc è molto forte in qualifica e nei sorpassi, Alonso nella gestione della gara e nella difesa. E, senza dubbio, Fernando è quello con la mentalità competitiva più forte".
La figlia Lily, la passione per il Barça e...Lamine Yamal
Le parole del quattro volte campione del Mondo, però, non riguardano solo la F1. Di recente, infatti, l'olandese è diventato papà di Lily: "Quando diventi padre le priorità cambiano, torni a casa e c'è qualcuno di nuovo, un nuovo membro della famiglia. Ed è davvero bellissimo. Ho sempre saputo di volere dei figli, quindi avere una figlia ora è stupendo. Me lo sto godendo molto. Probabilmente ti rende anche un po' più tranquillo nella vita, più responsabile e ti fa capire che ci sono cose più importanti oltre alla F1". Infine, anche una battuta sul Barcellona -la sua squadra del cuore- e su Lamine Yamal: "Avevo confidenza nel Barça di Flick, mi piace. Ha un gioco molto offensivo, a volte rischioso in difesa. Però mi piace. E finora è andata bene". E su Lamine non si nasconde: "Quello che fa è impressionante per la sua età, incredibile. Sono sicuro che vincerà il Pallone d'Oro nei prossimi anni".