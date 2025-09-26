Il pilota britannico accanto al suo cane Roscoe che è in condizioni critiche a causa di una polmonite. Il messaggio sui social: "È stato ricoverato in ospedale e sedato per calmarlo mentre lo controllavano e durante il processo il suo cuore si è fermato. Sono riusciti a recuperare il battito cardiaco e ora è in coma. Non sappiamo se si sveglierà da questo"

Hamilton sulle condizioni di Roscoe: "E' in coma, pregate per lui"

"Per favore, rivolgete un pensiero a Roscoe" ha scritto Hamilton nell’ultimo messaggio su Instagram. "Voglio tenervi tutti aggiornati. Roscoe ha preso di nuovo la polmonite e sta lottando per respirare È stato ricoverato in ospedale e sedato per calmarlo mentre lo controllavano e durante il processo il suo cuore si è fermato. Sono riusciti a recuperare il battito cardiaco e ora è in coma. Non sappiamo se si sveglierà da questo. Domani proveremo. Sono al suo fianco e voglio ringraziarvi tutti per le vostre preghiere e il vostro sostegno". Per questo motivo, Hamilton non è presente in questi giorni al Mugello dove sono in corso i test Pirelli ai quali prende parte anche la Ferrari: al suo posto, è sceso in pista il cinese Zhou Guanyu (ex Alfa e oggi terzo pilota a Maranello). "Pregate per Roscoe", aveva già chiesto Hamilton in un precedente post, mentre in quello che segue ci sono immagini di altri momenti accanto al suo cane in questa fase delicata.