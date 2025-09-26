Il fornitore unico del Mondiale ha completato il lavoro della due giorni di test per le gomme 2026. Dopo la Haas, Day 2 con la Ferrari in pista: Leclerc e Zhou si sono alternati in una giornata ancora caratterizzata dal maltempo. La F1 torna a Singapore dal 3 al 5 ottobre: live su Sky e in streaming su NOW

Pirelli ha completato due giorni di prove di sviluppo delle gomme 2026 . Come nella prima giornata, la pioggia ha ostacolato il lavoro dei tecnici Pirelli che, dopo Haas nel Day 1, hanno usufruito della collaborazione della Ferrari . Per la squadra di Maranello sono scesi in pista prima Charles Leclerc e poi Guanyu Zhou .

Mario Isola: "Il meteo non ha aiutato..."

"Purtroppo, le condizioni meteorologiche non ci hanno aiutato – ha commentato Mario Isola, Direttore di Pirelli Motorsport – un peccato, perché il Mugello è un circuito non soltanto affascinante ma anche molto impegnativo per le gomme e ci avrebbe aiutato poter girare con costanza per definire le mescole più dure. Adesso dovremo terminare il lavoro di analisi dei pochi dati raccolti in questi due giorni e incrociarli con quelli delle sessioni precedenti per trarre le dovute conclusioni mentre per le mescole più morbide abbiamo ancora i due giorni di prove successivi al Gran Premio di Città del Messico per definire le versioni da omologare. Se proprio vogliamo trovare un aspetto positivo, possiamo dire che almeno abbiamo potuto provare le gomme da pioggia su una pista vera, raccogliendo dati e indicazioni utili per lo sviluppo a medio e lungo termine. Infine, desidero ringraziare Haas e Scuderia Ferrari per la collaborazione fornita in queste due giornate di prove".