Il terzo posto di Carlos Sainz a Baku è solo l'ultimo risultato (e il più brillante) di una scuderia che nelle ultime stagioni ha lasciato definitivamente il fondo della classifica. E promette di fare grandi cose per il futuro, a partire dal 2026, quando il cambio del regolamento potrebbe cambiare i valori in griglia. Buona parte del merito va proprio a James Vowles, ex braccio destro di Toto Wolff in Mercedes, team principal della Williams dal 2023. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider