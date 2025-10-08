l'analisi
A Piastri e Norris è venuto il braccino? Ora devono dimostrare di meritare il titolo
Nelle ultime gare non sono riusciti a farlo. Anzi, la sensazione, è che abbiano iniziato a sentire troppa pressione e le loro prestazioni ne hanno risentito. Ma ora mancano solo sei weekend alla fine del Mondiale e non c'è più tempo da perdere
