Browning al posto di Sainz nelle FP1 in Messico

Luke Browning scenderà in pista nella prima sessione di prove libere al volante della Williams al posto di Carlos Sainz: lo ha comunicato il team britannico, nell'ottica della rotazione che vede l'utilizzo dei rookie in almeno quattro sessioni nell'arco del Campionato. Tutto il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW

Luke Browning sarà al volante della Williams delle prime prove libere del GP del Messico, in programma venerdì 24 ottobre a Città del Messico, prendendo il posto di Carlos Sainz. Si tratta della terza rotazione obbligatoria per le scuderie, chiamate a utilizzare i rookie in almeno quattro sessioni durante l'anno. Luke è attualmente in lotta per il titolo di Campione ​​di Formula 2, occupando il terzo posto in classifica a due gare dalla fine, con nove podi e una vittoria a Monza nella sua prima stagione completa in F2. La sessione di prove libere sarà la seconda uscita di Luke sulla FW47 dopo la sua apparizione nelle FP1 in Bahrain quest'anno.

"Grato di avere un'altra opportunità con il team"

"Sono immensamente grato di aver avuto un'altra possibilità di guidare in una sessione di prove libere con la Williams e di provare la FW47 per la seconda volta. Ho lavorato duramente per prepararmi alla sessione, così da poter sfruttare al meglio questa straordinaria opportunità e aiutare il team a pianificare il prossimo weekend di gara. Non vedo l'ora di tornare a bordo di una monoposto di F1 e sono incredibilmente grato a tutti nella Driver Academy e alla Williams per la loro fiducia e il loro supporto".