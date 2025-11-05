Lo ha fatto attraverso la sua grande passione e il suo stile inconfondibile, dopo una carriera tra Gran Turismo e Formula 1, culminata nel programma televisivo - cult degli anni '80 e '90 - Grand Prix. Ma lo ha fatto soprattutto attraverso una qualità unica, la capacità di saper semplificare i concetti e trasmetterli anche a chi di motori non era un grande appassionato. Un maestro anche in redazione, come ci spiega chi l'ha conosciuto molto bene, proprio oggi che se ne è andato all'età di 84 anni