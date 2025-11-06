Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'analisi

La corsa al titolo di rookie dell'anno è più aperta che mai

Andrea Sillitti

Non solo la lotta al titolo mondiale! In queste ultime gare di F1 si assegnerà anche il premio virtuale di "rookie dell’anno", ma mai come quest'anno la corsa al titolo è più che mai aperta

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ