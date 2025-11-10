La Haas del britannico su Hulkenberg e la Red Bull dell'olandese sulla Mercedes di Russell: due delle azioni più belle ed emozionanti viste durante il GP del Brasile. Guarda il VIDEO con gli spettacolari sorpassi. La F1 torna in Las Vegas dal 21 al 23 novembre: live su Sky e in streaming su NOW

Torniamo in pista a Interlagos, dove la gara è stata vinta da Lando Norris (McLaren) , per rivivere due dei momenti più emozionanti del Gran Premio di San Paolo : il sorpasso di Bearman su Hulkenberg e quello di Verstappen su Russell.

Giro 49 di 71: Bearman, che numero: il sorpasso su Hulkenberg in Brasile

Autore di un'altra gara solida e chiusa con il sesto posto, il britannico Oliver Bearman della Haas è stato autore di un grande sorpasso sulla Sauber di Nico Hulkenberg. Azione che gli ha permesso di agganciare la settima posizione in quella fase della corsa.