F1, GP Brasile: Bearman e Verstappen, due sorpassi clamorosi a Interlagos. VIDEOGP BRASILE
La Haas del britannico su Hulkenberg e la Red Bull dell'olandese sulla Mercedes di Russell: due delle azioni più belle ed emozionanti viste durante il GP del Brasile.
Torniamo in pista a Interlagos, dove la gara è stata vinta da Lando Norris (McLaren), per rivivere due dei momenti più emozionanti del Gran Premio di San Paolo: il sorpasso di Bearman su Hulkenberg e quello di Verstappen su Russell.
Giro 49 di 71: Bearman, che numero: il sorpasso su Hulkenberg in Brasile
Autore di un'altra gara solida e chiusa con il sesto posto, il britannico Oliver Bearman della Haas è stato autore di un grande sorpasso sulla Sauber di Nico Hulkenberg. Azione che gli ha permesso di agganciare la settima posizione in quella fase della corsa.
Giro 63 di 71: staccatone di Verstappen su Russell
Un favoloso Max Verstappen (Red Bull) sale sul terzo gradino del podio dopo essere scattato dalla pit lane. Nel finale un grande sorpasso su George Russell (Mercedes) prima di mettersi sulle tracce di Kimi Antonelli con il quale duellerà per il secondo posto.