F1, Toto Wolff cede il 5% delle sue quote MercedesFINANCIAL TIMES
Secondo il Financial Times, sarebbe avanzata la trattativa per vendere una parte della sua partecipazione a George Kurtz, co-fondatore e CEO della società di sicurezza informatica CrowdStrike: l'accordo riguarderebbe il 5% delle quote. Il manager austriaco manterrà il suo ruolo di Ceo e team principal. La F1 torna in Las Vegas dal 21 al 23 novembre: live su Sky e in streaming su NOW
Toto Wolff starebbe per cedere alcune sue quote della Mercedes. Come riportato dal il Financial Times, il team principal e amministratore delegato della scuderia di Brackley, sarebbe in trattativa avanzata per vendere una parte della sua partecipazione a George Kurtz, co-fondatore e CEO della società di sicurezza informatica CrowdStrike. L'accordo, che riguarderebbe circa il 5% delle quote, fisserebbe il valore totale del team attorno ai 6 miliardi di dollari.
Wolff manterrà ruolo di amministratore delegato e team principal
Sempre secondo il Financial Times, l’intesa tra le parti andrebbe a prevederebbe l'ingresso di George Kurtz nella holding personale del manager austriaco attualmente CEO e team principal della squadra, che attualmente detiene un terzo della proprietà del team: il 33%. Il manager austriaco manterrebbe comunque il ruolo di amministratore delegato e team principal, garantendo continuità gestionale all’interno della struttura.