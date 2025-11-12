Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, Toto Wolff cede il 5% delle sue quote Mercedes

FINANCIAL TIMES

Secondo il Financial Times, sarebbe avanzata la trattativa per vendere una parte della sua partecipazione a George Kurtz, co-fondatore e CEO della società di sicurezza informatica CrowdStrike: l'accordo riguarderebbe il 5% delle quote. Il manager austriaco manterrà il suo ruolo di Ceo e team principal. La F1 torna in Las Vegas  dal 21 al 23 novembre: live su Sky e in streaming su NOW

CLASSIFICHE

Toto Wolff starebbe per cedere alcune sue quote della Mercedes. Come riportato dal il Financial Times, il team principal e amministratore delegato della scuderia di Brackley, sarebbe in trattativa avanzata per vendere una parte della sua partecipazione a George Kurtz, co-fondatore e CEO della società di sicurezza informatica CrowdStrike. L'accordo, che riguarderebbe circa il 5% delle quote, fisserebbe il valore totale del team attorno ai 6 miliardi di dollari.

Wolff manterrà ruolo di amministratore delegato e team principal

Sempre secondo il Financial Times, l’intesa tra le parti andrebbe a prevederebbe l'ingresso di George Kurtz nella holding personale del manager austriaco attualmente CEO e team principal della squadra, che attualmente detiene un terzo della proprietà del team: il 33%. Il manager austriaco manterrebbe comunque il ruolo di amministratore delegato e team principal, garantendo continuità gestionale all’interno della struttura.

Formula 1: Altre Notizie

Toto Wolff cede il 5% delle sue quote Mercedes

FINANCIAL TIMES

Secondo il Financial Times, sarebbe avanzata la trattativa per vendere una parte della sua...

Leclerc: "Restiamo uniti". Lewis: "Non mi arrendo"

ferrari

I due piloti Ferrari sono tornati a parlare del GP Brasile, concluso per entrambi con un...

McLaren, Matteo De Palo entra nell'Academy inglese

formula 3

La McLaren ha accolto, all'interno della sua Academy, il talento italiano Matteo de Palo, che...

Brasile, Antonelli è il protagonista del week-end

Mara Sangiorgio

Bearman e Verstappen, due sorpassi clamorosi

GP BRASILE

La Haas del britannico su Hulkenberg e la Red Bull dell'olandese sulla Mercedes di Russell: due...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS