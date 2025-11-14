Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la storia

Las Vegas, party e motori: la nuova frontiera USA della F1

Leo Turrini

Leo Turrini
©Getty

Il GP di Las Vegas del 22 novembre è il momento della stagione nel quale tocca il punto più alto la nuova filosofia di Liberty Media: entertainment, apertura a nuove platee, contaminazione di mondi. Il racconto della strategia per esportare negli States uno spettacolo che a lungo gli americani avevano rifiutato

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ