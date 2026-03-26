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F1, Antonelli e Ocon: sfida con le macchine radiocomandate a Suzuka

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Foto X @HaasF1Team

Kimi Antonelli ed Esteban Ocon protagonisti della 'gara' che inaugura il weekend del GP del Giappone. A Suzuka, l'italiano della Mercedes (fresco vincitore in Cina) e il pilota Haas si sono sfidati con le macchine radiocomandate. Ocon continua così la sua passione: due anni fa a Suzuka aveva 'affrontato' Oscar Piastri, tre anni fa Lewis Hamilton. Tutto il fine settimana in Giappone live su Sky e in streaming su NOW

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