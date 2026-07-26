Leclerc: "In vacanza con dei punti interrogativi"

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Leclerc dopo il GP Ungheria: "In vacanza con dei punti interrogativi"

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Charles Leclerc fa il punto della prima parte della stagione Ferrari dopo il 4° posto di Budapest: "Ci sono dei punti interrogativi, è molto strano che su due piste dove ci aspettavamo di faticare come Silverstone e Spa, torniamo con una vittoria e un secondo posto. Mentre qui pensavamo di andare forte e non siamo stati in linea con le aspettative". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 21 al 23 agosto in Olanda su Sky e in streaming su NOW

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