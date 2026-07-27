Petr Pavel ha assistito al GP di Ungheria in una veste insolita: il presidente della Repubblica Ceca, con tanto di accredito, pettorina e attrezzatura, è stato a bordo pista come fotografo della gara vinta da Lando Norris. Il Mondiale tornerà dal 21 al 23 agosto in Olanda: tutto live su Sky e NOW

Un fotografo d'eccezione ha partecipato al GP di Ungheria, vinto domenica da Lando Norris davanti a Verstappen e Kimi Antonelli. Si tratta di Petr Pavel, presidente della Repubblica Ceca, che ha ricoperto una veste insolita per un Capo di stato. Nessuna visita ufficiale, ma l'accredito FIA, la pettorina, l'attrezzatura fotografica e un posto a bordo pista per cercare lo scatto migliore. Grande appassionato di motorsport, Petr Pavel aveva già partecipato in passato ad altri eventi di rilievo mondiale in qualità di fotografo. All'Hungaroring ha comunque ricevuto il benvenuto e il saluto da parte dei vertici del circus come Stefano Domenicali e Mohammed Ben Sulayem, ma anche del premier ungherese Peter Magyar.