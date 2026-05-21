Per la gara di Montreal, Pirelli metterà a disposizione le tre mescole più morbide della sua gamma: C3 come Hard, C4 come Medium e C5 come Soft. Qui tutti i dettagli messi a disposizione dal fornitore unico del Mondiale, con uno sguardo anche al meteo che al 'G. Villeneuve' potrebbe giocare un ruolo determinante. Il nuovo fine settimana della Formula 1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV