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Formula 1, le gomme Pirelli per il GP Canada a Montreal

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Per la gara di Montreal, Pirelli metterà a disposizione le tre mescole più morbide della sua gamma: C3 come Hard, C4 come Medium e C5 come Soft. Qui tutti i dettagli messi a disposizione dal fornitore unico del Mondiale, con uno sguardo anche al meteo che al 'G. Villeneuve' potrebbe giocare un ruolo determinante. Il nuovo fine settimana della Formula 1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

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