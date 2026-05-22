Formula 1, la griglia di partenza della sprint race in Canada
Prima fila tutta Mercedes nelle qualifiche Sprint a Montreal, con Russell che precede Kimi Antonelli. Poi le McLaren di Norris-Piastri e le Ferrari di Hamilton-Leclerc. Ecco la griglia di partenza della Sprint in programma alle 18 di sabato 23 maggio. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- George Russell si prende la pole in vista della Sprint Race in programma sabato alle 18 a Montreal.
- Sarà prima fila tutta Mercedes con Kimi in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc.
- Verstappen è 7°.
- La gara Sprint sabato alle 18 live su Sky e in streaming su NOW
- Di seguito la griglia di partenza della Sprint