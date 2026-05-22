Prima fila tutta Mercedes nelle qualifiche Sprint a Montreal, con Russell che precede Kimi Antonelli. Poi le McLaren di Norris-Piastri e le Ferrari di Hamilton-Leclerc. Ecco la griglia di partenza della Sprint in programma alle 18 di sabato 23 maggio. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW

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