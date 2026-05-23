Introduzione

A Montreal è stata assegnata la quinta pole position del Mondiale 2026 di Formula 1: Russell scatterà davanti a tutti. Ma quanto è importante in ottica gara partire davanti a tutti o dalla prima fila? Ecco che cosa dicono i numeri. Il GP è in diretta domenica alle 22 su Sky e in streaming su NOW



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