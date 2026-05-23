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F1, GP Canada: quanto conta la pole e i successi arrivati da questa posizione

montreal

Michele Merlino

FOTO da @MercedesAMGF1 - X

Introduzione

A Montreal è stata assegnata la quinta pole position del Mondiale 2026 di Formula 1: Russell scatterà davanti a tutti. Ma quanto è importante in ottica gara partire davanti a tutti o dalla prima fila? Ecco che cosa dicono i numeri. Il GP è in diretta domenica alle 22 su Sky e in streaming su NOW
 

LA GRIGLIA DI PARTENZA - LE ULTIME SUL METEO

Quello che devi sapere

Quanto conta la pole in Canada

  • Andiamo subito al punto: partire davanti a tutti in Canada, dati alla mano, aiuta ma non è sinonimo per forza di vittoria. Ben 22 gare su 44 (quindi l'esatta metà) a Montreal sono state vinte dai piloti che hanno conquistato la pole in qualifica. Ancora meglio se diamo uno sguardo alla prima fila, dove sono arrivati 30 successi su 44.

1/9

Le ventidue vittorie dalla prima posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 1
  • Vittorie: 22
  • Ultima volta: Russell 2025

Formula 1 Championship - F1 - CANADIAN GRAND PRIX 2025
Formula 1 Championship - F1 - CANADIAN GRAND PRIX 2025
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Le otto vittorie dalla seconda posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 2
  • Vittorie: 8
  • Ultima volta: Verstappen 2024

3/9

Le quattro vittorie dalla terza posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 3
  • Vittorie: 4
  • Ultima volta: Schumacher 2003

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Le due vittorie dalla quarta posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 4
  • Vittorie: 2
  • Ultima volta: Berger 1992

5/9

L'unica vittoria dalla quinta posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 5
  • Vittorie: 1
  • Ultima volta: Alesi 1995

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Le tre vittorie dalla sesta posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 6
  • Vittorie: 3
  • Ultima volta: Ricciardo 2014

7/9

Le due vittorie dalla settima posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 7
  • Vittorie: 2
  • Ultima volta: Button 2011

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L'unica vittoria dalla decima posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 10
  • Vittorie: 1
  • Ultima volta: Laffite 1981

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