F1, GP Canada: quanto conta la pole e i successi arrivati da questa posizionemontreal
Introduzione
A Montreal è stata assegnata la quinta pole position del Mondiale 2026 di Formula 1: Russell scatterà davanti a tutti. Ma quanto è importante in ottica gara partire davanti a tutti o dalla prima fila? Ecco che cosa dicono i numeri. Il GP è in diretta domenica alle 22 su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Quanto conta la pole in Canada
- Andiamo subito al punto: partire davanti a tutti in Canada, dati alla mano, aiuta ma non è sinonimo per forza di vittoria. Ben 22 gare su 44 (quindi l'esatta metà) a Montreal sono state vinte dai piloti che hanno conquistato la pole in qualifica. Ancora meglio se diamo uno sguardo alla prima fila, dove sono arrivati 30 successi su 44.
Le ventidue vittorie dalla prima posizione in griglia
- Posizione in griglia: 1
- Vittorie: 22
- Ultima volta: Russell 2025
Formula 1 Championship - F1 - CANADIAN GRAND PRIX 2025
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Le otto vittorie dalla seconda posizione in griglia
- Posizione in griglia: 2
- Vittorie: 8
- Ultima volta: Verstappen 2024
Le quattro vittorie dalla terza posizione in griglia
- Posizione in griglia: 3
- Vittorie: 4
- Ultima volta: Schumacher 2003
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Le due vittorie dalla quarta posizione in griglia
- Posizione in griglia: 4
- Vittorie: 2
- Ultima volta: Berger 1992
L'unica vittoria dalla quinta posizione in griglia
- Posizione in griglia: 5
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Alesi 1995
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Le tre vittorie dalla sesta posizione in griglia
- Posizione in griglia: 6
- Vittorie: 3
- Ultima volta: Ricciardo 2014
Le due vittorie dalla settima posizione in griglia
- Posizione in griglia: 7
- Vittorie: 2
- Ultima volta: Button 2011
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L'unica vittoria dalla decima posizione in griglia
- Posizione in griglia: 10
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Laffite 1981
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