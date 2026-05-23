Oscar Piastri non lascerà la McLaren a breve. Questo è il messaggio mandato da Andrea Stella, team principal della scuderia di Woking, durante la conferenza stampa del venerdì. Stella, rispondendo ad una domanda sui rumour di mercato che vedrebbero Piastri sostituire in Red Bull Max Verstappen se l'olandese decidesse di lasciare la squadra austriaca, ha detto: "Siamo già nel pieno del periodo delle trattative. Quando pensiamo ad Oscar, non potremmo essere più felici. Stiamo vedendo il miglior Oscar nell'abitacolo, un Oscar felice e la migliore versione di sé stesso fuori dalla pista. Ha un'ottima dinamica e rapporto con Lando, e credo che il team sia nella sua forma migliore da quando sono Team Principal. Quindi è decisamente chiaro, la direzione da seguire è quella della massima stabilità in McLaren".