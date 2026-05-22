Le previsioni meteo indicano cielo sereno per le prime due giornate del weekend della Formula 1 a Montreal, mentre c'è rischio pioggia per il GP Canada di domenica. Qui i dettagli. Tutto il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP CANADA: LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE

Le previsioni meteo per libere e qualifiche Sprint in Canada Condizioni di tempo sereno e calmo per tutta la giornata. Le temperature varieranno da una minima mattutina di 5°C a una massima confortevole di 19°C, con temperature dell'asfalto che raggiungeranno i 43°C. Il vento rimarrà debole, con una velocità media di circa 8 km/h e raffiche fino a 20,5 km/h, e non sono previste precipitazioni.





Le previsioni per Sprint e qualifiche del 23 maggio al GP Canada Le previsioni meteo che si preannunciano favorevoli. Le temperature dovrebbero variare da 8,5 °C nelle prime ore del mattino a un massimo di 21 °C durante il giorno, senza precipitazioni previste. Il vento sarà debole, con una velocità media di circa 10 km/h e raffiche fino a 23 km/h. Cielo sereno e condizioni asciutte dovrebbero creare un'atmosfera ottimale per l'evento.



