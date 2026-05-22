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Formula 2, Van Hoepen in pole a Montreal. Minì è 10°

gp canada

Lucio Rizzica

Laurens Van Hoepen (Trident) conquista la pole del GP del Canada di Formula 2 davanti a Rafael Camara (Invicta). Dalla seconda fila nella Feature Race di domenica partiranno Alexander Dunne (Rodin) e Nikola Tsolov (Campos). Nella Sprint in prima fila troviamo Gabriele Minìù

F1, GP CANADA LA DIRETTA DELLA QUALIFICA SPRINT

A tre settimane di distanza dalla gara di Miami, la Formula 2 ha debuttato a Montreal, sul circuito dedicato a Gilles Villeneuve a 44 anni dalla tragica scomparsa del pilota canadese della Ferrari. Nelle prove libere ottima impressione ha destato il team Rodin, che ha conquistato i due migliori tempi rispettivamente con Alexander Dunne e Martinius Stenshorne. Anche se -ad onor del vero- il bulgaro Nikola Tsolov (Campos), leader del campionato, è stato a un passo dall’abbassare il riscontro cronometrico di parecchi decimi se non avesse dovuto alzare il piede a causa di una bandiera gialla, esposta per un testa coda di Rafael Villagomez (VAR) proprio all’ultima curva. Tsolov aveva fino ad allora fatto registrare i due migliori primi intertempi. Dodicesimo tempo per il palermitano Gabriele Minì (MP), dopo alcuni problemi tecnici in avvio di sessione, pare risolti, e solo quattordicesimo per il brasiliano Rafael Câmara (Invicta), campione uscente della F3.

 

La cronaca delle qualifiche

Musica diversa nelle qualifiche del primo pomeriggio nordamericano. Nei primi dieci minuti si infrange subito il limite delle libere dell’1’22”524. A otto minuti e mezzo dalla fine delle qualifiche si ferma Oliver Goethe (MP) con la posteriore destra aperta da un contatto contro un muretto. Bandiera rossa. Si riparte e dopo poco meno di un giro va a muro Tasanapol Inthraphuvasak (ART), che perde il controllo della monoposto su un cordolo e finisce a muro. Altra bandiera rossa, a 5’15” dal termine. E, a termini di regolamento, anche rischio sanzione e penalizzazione per i piloti che hanno causato le due interruzioni.

 

Al pit si lavora intanto sulla macchina di Camara, che ha segnato nella prima parte di qualifica il miglior tempo provvisorio con il primo set di gomme, poi con il secondo set ha sfiorato un muretto e ha riportato qualche danno alla posteriore destra. Nel carosello finale la spunta Laurens Van Hoepen (Trident), davanti a Rafael Camara (Invicta), a comporre la prima fila della Feature Race di domenica. Dalla seconda fila partiranno Alexander Dunne (Rodin) e Nikola Tsolov (Campos). Ma domani, grazie all’inversione dei primi dieci tempi in qualifica, nella Sprint Race partirà in prima fila Gabriele Minì (MP), con decimo tempo, accanto a un soprendente Rafael Villagomez (VAR).

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