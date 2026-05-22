Quinto weekend del Mondiale Formula 1 da non perdere su Sky e in streaming su NOW . Fino a domenica 24 maggio, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio del Canada da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. E sarà un altro fine settimana con la Sprint

Fino a domenica 24 maggio , appuntamento in diretta esclusiva con il quinto appuntamento del mondiale 2026 di F1 , il Gran Premio del Canada , da vivere su Sky Sport Uno , Sky Sport F1 e Sky Sport 4K . Venerdì l’unica sessione di prove libere del weekend sarà alle 19.30 , con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30 . Sabato, alle 18.30 , in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche . Domenica, alle 22 , al via la gara . Nel weekend in pista anche la F2 e F1 Academy .

La squadra di Sky Sport F1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.