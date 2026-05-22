F1, orari GP Canada: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e replicheGUIDA TV
Quinto weekend del Mondiale Formula 1 da non perdere su Sky e in streaming su NOW. Fino a domenica 24 maggio, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio del Canada da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. E sarà un altro fine settimana con la Sprint
Fino a domenica 24 maggio, appuntamento in diretta esclusiva con il quinto appuntamento del mondiale 2026 di F1, il Gran Premio del Canada, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Venerdì l’unica sessione di prove libere del weekend sarà alle 19.30, con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato, alle 18.30, in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica, alle 22, al via la gara. Nel weekend in pista anche la F2 e F1 Academy.
La squadra di Sky Sport F1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
F1: IL GP DEL CANADA IN ESCLUSIVA LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW
Venerdì 22 maggio
- Ore 14.55: F1 Academy – Prove Libere
- Ore 16: F2 – Prove Libere
- Ore 18.15: Paddock Live
- Ore 18.30: F1 - Prove Libere
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 19.55: F2 - Qualifiche
- Ore 22: Paddock Live
- Ore 22.30: F1 – Qualifiche Sprint
- Ore 23.25: Paddock Live
- Ore 23.55: F1 Academy - Qualifiche
- Ore 00.45: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Sabato 23 maggio
- Ore 15.40: F1 Academy – Gara 1
- Ore 17.15: Paddock Live
- Ore 18: F1 – Sprint
- Ore 19: Paddock Live
- Ore 20.05: F2 – Sprint Race
- Ore 21.15: Warm Up
- Ore 21.30: Paddock Live
- Ore 22: F1 - Qualifiche
- Ore 23.15: Paddock Live
- Ore 23.30: Paddock Live Show
- Ore 00: F1 Academy – Gara 2
Domenica 24 maggio
- Ore 16.40: F1 Academy – Feature Race
Ore 18: F2 – Feature Race
- Ore 20.30: Paddock Live
Ore 22: F1 - Gara
- Ore 00: Paddock Live
- Ore 00.30: Debriefing
- Ore 1: Notebook
- Ore 1.15: Race Anatomy
I primi passaggi delle repliche dalla qualifica Sprint alla gara
- Qualifica Sprint: 01.30 del 23 maggio
- Sprint Race: 2,30 del 24 maggio
- Qualifica: 1.00 del 24 maggio
- GP Canada: 2.30 del 25 maggio