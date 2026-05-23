Formula 1, la griglia di partenza del Gp Canada
George Russell conquista la terza pole consecutiva in Canada, precedendo il compagno Kimi Antonelli. Seconda fila tutta McLaren con Norris e Piastri, quinta la Ferrari di Hamilton che precede le Red Bull di Verstappen-Hadjar. Ottavo Leclerc. Ecco tutta la griglia di partenza. Il weekend di Montreal è live su Sky e in streaming su NOW
- George Russell conquista la pole position del GP Canada, la terza consecutiva a Montreal: il britannico precede il compagno Kimi Antonelli, poi le McLaren di Norris e Piastri.
- Quinto Hamilton davanti a Verstappen, ottava la seconda Ferrari di Leclerc.
- La gara domenica alle 22 su Sky e in streaming su NOW
- Di seguito la griglia di partenza