George Russell conquista la terza pole consecutiva in Canada, precedendo il compagno Kimi Antonelli. Seconda fila tutta McLaren con Norris e Piastri, quinta la Ferrari di Hamilton che precede le Red Bull di Verstappen-Hadjar. Ottavo Leclerc. Ecco tutta la griglia di partenza. Il weekend di Montreal è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP CANADA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE