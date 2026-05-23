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Alain Prost aggredito e rapinato nella sua villa di Nyon: le news

DA 'BLICK'
©IPA/Fotogramma

Alain Prost ha vissuto un giorno da incubo martedì 19 maggio. Come riferisce il quotidiano svizzero Blick e riporta l'Ansa, alcuni ladri sarebbero entrati nella casa del 'Professore' e avrebbero aggredito l'ex pilota francese, causandogli un trauma cranico. I malviventi sono fuggiti con il contenuto della cassaforte di Prost, che ora è tornato a Dubai. Le autorità svizzere indagano

Alain Prost ha subito un'aggressione da parte di alcuni ladri mentre si trovava nella sua villa a Nyon, in Svizzera. È quanto riporta l'agenzia Ansa, riprendendo una notizia del quotidiano svizzero Blick. Il fatto sarebbe avvenuto nella giornata di martedì 19 maggio alle 8:30 del mattino: un gruppo di malviventi incappucciati ha fatto irruzione nella casa del quattro volte Campione del Mondo in Formula 1. Prost è stato bloccato dai ladri, che hanno obbligato il figlio del 'Professore', anche lui presente in casa, ad aprire la cassaforte: l'ex pilota francese ha riportato un trauma cranico dopo l'accaduto. La vicenda ha scosso Alain a tal punto che, secondo Blick, sarebbe dovuto intervenire anche un team di supporto psicologico per il 71enne, che nel frattempo è tornato a Dubai, località dove vive per buona parte dell'anno. Le autorità svizzere stanno indagando sul caso, sospettando che i ladri siano fuggiti verso la Francia con un bottino elevato ma non quantificabile con precisione.

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